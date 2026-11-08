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Politică

Cine este senatorul american care ar putea fi candidatul democraților la alegerile prezidențiale din 2028

c Scris de catalina sirbu
Cine este senatorul american care ar putea fi candidatul democraților la alegerile prezidențiale din 2028
Aosom
Recent realesul senator american Jon Ossoff, din statul Georgia, s-a impus în fruntea unui sondaj privind preferințele pentru candidatura prezidențială a Partidului Democrat pentru alegerile din 2028, sondaj realizat în cadrul convenției progresiste Crooked Con, care a avut loc în acest weekend la Washington.

Sursa: Ziare

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