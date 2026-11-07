Cine este Stephen Miller, cel pe care Trump l-a promovat șeful de cabinet la Casa Albă

Președintele american l-a numit vineri pe Stephen Miller, cel mai controversat consilier al său și arhitectul politicii sale dure privind imigrația, la conducerea activității de la Casa Albă, la câteva zile după ce republicanii au pierdut controlul asupra Congresului SUA în urma alegerilor de la jumătatea mandatului. Președintele SUA a anunțat pe rețeaua sa de …

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