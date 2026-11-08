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Politică

Cine este "Voldemort" - evreul dur pe care chiar și Donald Trump îl consideră prea extremist și care de acum conduce Casa Albă din umbră

e Scris de e-politic ro
Cine este "Voldemort" - evreul dur pe care chiar și Donald Trump îl consideră prea extremist și care de acum conduce Casa Albă din umbră
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Autor: Daniel Edelson Nascut intr-o familie evreiasca bogata, descendenta din refugiați, Stephen Miller a devenit motorul din spatele masurilor dure d

Sursa: Ziuanews.ro

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