Cine mai poate da PSD jos de la guvernare până în 2028 și cine are interesul să o facă

Senatorul PNL Lucian Rusu, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Senatul României, consideră că actuala formulă de guvernare nu are garanția că va rezista până în 2028, în condițiile în care calculele politice se pot modifica pe măsură ce se apropie următoarele alegeri. Într-o analiză pentru Ziare.com, parlamentarul liberal explică în ce condiții PNL ar putea reacționa împotriva actualului Guvern și afirmă că partidul nu urmărește schimbarea unor miniștri ...

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