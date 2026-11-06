Cine plătește pentru explozia din Rahova? Victimele cer 80 de milioane de euro, iar sediul Distrigaz a fost pus sub sechestru

Explozia din Rahova, care a ucis patru oameni și a lăsat aproape 300 fără casă, ajunge în fața judecătorilor. Locatarii afectați cer daune materiale și morale de aproximativ 80 de milioane de euro. Dosarul a fost trimis în judecată, iar Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a pus deja sechestru pe bunuri de […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗