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Politică

Cine plătește pentru explozia din Rahova? Victimele cer 80 de milioane de euro, iar sediul Distrigaz a fost pus sub sechestru

v Scris de valentina culin
Cine plătește pentru explozia din Rahova? Victimele cer 80 de milioane de euro, iar sediul Distrigaz a fost pus sub sechestru
Aosom
Explozia din Rahova, care a ucis patru oameni și a lăsat aproape 300 fără casă, ajunge în fața judecătorilor. Locatarii afectați cer daune materiale și morale de aproximativ 80 de milioane de euro. Dosarul a fost trimis în judecată, iar Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a pus deja sechestru pe bunuri de […]

Sursa: National - Ziarul National

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