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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Cine sunt „luptătorii Statului Masculin”, gruparea antifeministă rusă asociată cu alertele false cu bombă din Europa

a Scris de aura trif
Cine sunt „luptătorii Statului Masculin”, gruparea antifeministă rusă asociată cu alertele false cu bombă din Europa
Aosom
Valul de alerte false cu bombă din Europa a determinat Comisia Europeană să activeze un mecanism de schimb de informații, în contextul în care o grupare antifeministă rusă ar fi revendicat unul dintre incidente.

Sursa: Stirile Pro.tv

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