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Politică

Cine sunt polițiștii eroi care au pus capăt masacrului din Cracovia? Polonia se roagă să scape cu viață

e Scris de emanuel focșan
Cine sunt polițiștii eroi care au pus capăt masacrului din Cracovia? Polonia se roagă să scape cu viață
Aosom
Polonia îi consideră eroi naționali pe cei doi polițiști care l-au anihilat pe autorul masacrului din centrul Cracoviei, salvând astfel alte vieți nevinovate. Cei doi au fost împușcați în timpul intervenției și se află în stare gravă la spital, iar întreaga țară se roagă pentru viața lor. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional!

Sursa: Realitatea

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