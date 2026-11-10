Cine umple golul lăsat de gazul rusesc? Grecia mizează pe Coridorul Vertical, România și Turcia își joacă atuurile

Infrastructura Greciei – care se extinde prin conducte și terminale de GNL și reprezintă o componentă esențială a Coridorului vertical de gaze naturale -, precum și piața transparentă și liberalizată a gazelor naturale, aliniată la normele UE (și în dezvoltare accelerată) reprezintă principalele atuuri ale Greciei, în condițiile în care țara își propune să obțină …

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