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Politică

Cine umple golul lăsat de gazul rusesc? Grecia mizează pe Coridorul Vertical, România și Turcia își joacă atuurile

d Scris de dan popa
Cine umple golul lăsat de gazul rusesc? Grecia mizează pe Coridorul Vertical, România și Turcia își joacă atuurile
Aosom
Infrastructura Greciei – care se extinde prin conducte și terminale de GNL și reprezintă o componentă esențială a Coridorului vertical de gaze naturale -, precum și piața transparentă și liberalizată a gazelor naturale, aliniată la normele UE (și în dezvoltare accelerată) reprezintă principalele atuuri ale Greciei, în condițiile în care țara își propune să obțină …

Sursa: Hotnews

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