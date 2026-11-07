 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Cine va fi în delegația Rusiei la negocierile cu Ucraina și SUA de la Abu Dhabi

g Scris de george sîrbu
Cine va fi în delegația Rusiei la negocierile cu Ucraina și SUA de la Abu Dhabi
Aosom
Vladimir Medinski va conduce din nou delegația rusă la Abu Dhabi, la fel ca în cadrul rundei anterioare de negocieri trilaterale Rusia – Ucraina – Statele Unite. În delegația trimisă de Moscova la discuțiile de săptămâna viitoare din capitala Emiratelor Arabe Unite vor fi și viceminiștrii de externe Serghei Riabkov și Mihail Galuzin, a declarat …

Sursa: Hotnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech