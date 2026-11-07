Cine va fi în delegația Rusiei la negocierile cu Ucraina și SUA de la Abu Dhabi

Vladimir Medinski va conduce din nou delegația rusă la Abu Dhabi, la fel ca în cadrul rundei anterioare de negocieri trilaterale Rusia – Ucraina – Statele Unite. În delegația trimisă de Moscova la discuțiile de săptămâna viitoare din capitala Emiratelor Arabe Unite vor fi și viceminiștrii de externe Serghei Riabkov și Mihail Galuzin, a declarat …

Distribuie: Facebook Instagram