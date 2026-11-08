Ciprian Ciucu, atac dur la adresa aliaților: „USR este un partid de agitați”. Apoi, primarul Bucureştiului a făcut un pas înapoi

Primarul General al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, a lansat un atac dur la adresa partenerilor de la USR în cadrul unei întâlniri cu organizația PNL Buzău. Declarațiile sale scot la iveală viziuni divergente în interiorul PNL privind o viitoare alianță de dreapta. Totuşi, ulterior, edilul a susținut sâmbătă, 7 noiembrie, că declarațiile sale despre USR, […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗