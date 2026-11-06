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Politică

Ciprian Ciucu, atacuri dure la adresa partidelor: „AUR este un partid de extremiști neofasciști, USR-ul este un partid de agitați”. Ce spune despre PSD

c Scris de cornelia mazilu
Ciprian Ciucu, atacuri dure la adresa partidelor: „AUR este un partid de extremiști neofasciști, USR-ul este un partid de agitați”. Ce spune despre PSD
Aosom
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a lansat critici dure la adresa principalelor partide politice, în timpul unei întâlniri cu liberalii din Buzău.

Sursa: Adevarul

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