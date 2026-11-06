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Politică

Ciprian Ciucu: „AUR este un partid de extremişti neofascişti, populişti. PSD nu mai are lider”. Ce spune de USR

l Scris de liviu cojan
Ciprian Ciucu: „AUR este un partid de extremişti neofascişti, populişti. PSD nu mai are lider”. Ce spune de USR
Aosom
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a criticat dur celelalte partide de pe eşicherul politic naţional la întâlnirea cu liberalii buzoieni. „AUR este un partid de extremişti neofascişti, populişti. USR-ul este un partid de agitaţi”, a afirmat el. Despre PSD, Ciucu a susţinut că nu mai are lider: „Manda? Hai să fim serioşi”.

Sursa: Digi24

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