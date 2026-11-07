Ciprian Ciucu dă înapoi după ce a numit USR „partid de agitați”: „Evident că e o tâmpenie”. A găsit și vinovatul: un ziarist din presa locală

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a revenit asupra declarațiilor făcute vineri, 6 noiembrie, la întâlnirea liberalilor de la Buzău, când a afirmat că USR este „un partid de agitați” și că membrii formațiunii „se contestă unii pe alții”. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, edilul a catalogat afirmația drept „o tâmpenie” și susține că […]

Distribuie: Facebook Instagram