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Politică

Ciprian Ciucu dă înapoi după ce a numit USR „partid de agitați”: „Evident că e o tâmpenie”. A găsit și vinovatul: un ziarist din presa locală

s Scris de silviu bucataru
Ciprian Ciucu dă înapoi după ce a numit USR „partid de agitați”: „Evident că e o tâmpenie”. A găsit și vinovatul: un ziarist din presa locală
Aosom
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a revenit asupra declarațiilor făcute vineri, 6 noiembrie, la întâlnirea liberalilor de la Buzău, când a afirmat că USR este „un partid de agitați” și că membrii formațiunii „se contestă unii pe alții”. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, edilul a catalogat afirmația drept „o tâmpenie” și susține că […]

Sursa: Gandul

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