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Politică

Ciprian Ciucu desființează întreaga clasă politică: „AUR sunt extremiști neofasciști, USR sunt agitați, iar PSD nu mai are lider”

a Scris de adrian zia
Ciprian Ciucu desființează întreaga clasă politică: „AUR sunt extremiști neofasciști, USR sunt agitați, iar PSD nu mai are lider”
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Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a criticat dur celelalte partide de pe eșicherul politic național la întâlnirea cu liberalii buzoieni. ”AUR este un partid de extremiști neofasciști, populiști. USR-ul este un partid de agitați”, a afirmat el. Despre PSD, Ciucu a susținut că nu mai are lider: ”Manda? Hai să fim serioși”.

Sursa: Ziare

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