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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Ciprian Ciucu respinge ”USR-izarea” PNL: Bolojan e conservator. Nu are nicio treabă cu progresismul

r Scris de redactor, remus vlad
Ciprian Ciucu respinge ”USR-izarea” PNL: Bolojan e conservator. Nu are nicio treabă cu progresismul
Aosom
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a respins acuzaţiile, venite inclusiv din interiorul partidului, că PNL s-ar apropia prea mult de USR

Sursa: Stiri Pe Surse

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