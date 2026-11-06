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Politică

Ciprian Ciucu: „Suntem singurul partid normal la cap”. Critici inclusiv la adresa aliaților din USR

a Scris de adrian ilie
Ciprian Ciucu: „Suntem singurul partid normal la cap”. Critici inclusiv la adresa aliaților din USR
Aosom
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a criticat dur celelalte partide de pe eşicherul politic naţional la întâlnirea cu liberalii buzoieni, informează News.ro. Despre AUR a spus că este un partid de „extremiști neofasciști”, iar despre PSD că este lipsit de lideri, însă criticile liberalilor nu i-au ocolit nici pe cei de la USR. „AUR …

Sursa: Hotnews

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