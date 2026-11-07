Ciprina Ciucu, atac dur la USR și AUR: „Un partid de agitați” și „neofasciști extremiști”

Primarul general al Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a lansat un atac fără precedent la adresa principalelor partide rivale, în cadrul reuniunii liberalilor de la Buzău. Ciucu a descris USR drept „un partid de agitați”, iar AUR a fost catalogat drept o formațiune de „extremiști neofasciști și populiști”.

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