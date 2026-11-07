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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Ciucu, atacat de lideri USR: „Am văzut meduze cu mai multă coloană vertebrală”

f Scris de florin pușcaș
Ciucu, atacat de lideri USR: „Am văzut meduze cu mai multă coloană vertebrală”
Aosom
Declarațiile primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care a catalogat USR drept „un partid de agitați” și a susținut că PNL este singurul partid „normal la cap”, au provocat reacții critice din partea unor reprezentanți ai USR

Sursa: Stiri Pe Surse

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