Ciucu, atacat de lideri USR: „Am văzut meduze cu mai multă coloană vertebrală”

Declarațiile primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care a catalogat USR drept „un partid de agitați” și a susținut că PNL este singurul partid „normal la cap”, au provocat reacții critice din partea unor reprezentanți ai USR

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗