Claudia Pătrășcanu, mesaj public de Sfinții Mihail și Gavriil în plin sandal cu Gabi Bădălău: „Mi-e dor de râsetele voastre”

Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și fostul său soț, omul de afaceri Gabi Bădălău, continuă să genereze tensiuni. Cu ocazia sărbătorii Sfinților Mihail și Gavriil, artista a publicat pe rețelele sociale un mesaj adresat celor doi fii ai săi, într-un moment în care copiii locuiesc separat, pe fondul neînțelegerilor legate de stabilirea domiciliului acestora.

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