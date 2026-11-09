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Politică

Claudiu Manda, ultimatum pentru miniștrii PSD: „Pe unii s-ar putea să nu-i mai prindă Crăciunul în funcție”

f Scris de florin pușcaș
Claudiu Manda, ultimatum pentru miniștrii PSD: „Pe unii s-ar putea să nu-i mai prindă Crăciunul în funcție”
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Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat, în ședința BPN al partidului, un avertisment la adresa miniștrilor social-democrați din Guvernul Niculescu

Sursa: Stiri Pe Surse

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