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Politică

Claudiu Târziu: Războiul din Ucraina a pus Marea Neagră pe lista neagră a armatorilor

r Scris de roxana popa, redactor
Claudiu Târziu: Războiul din Ucraina a pus Marea Neagră pe lista neagră a armatorilor
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Europarlamentarul Claudiu Târziu cere autorităților române să apere cu putere porturile românești la Marea Neagră și interesele țării în condițiile în care tot mai frecvent nave comerciale sunt atacate cu drone în zone litoralului românesc

Sursa: Stiri Pe Surse

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