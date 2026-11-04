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Politică

"Clovnul portocaliu a primit un șut în fund de la America". Tudor Chirilă avertizează după eșecul lui Trump în alegeri: "S-ar putea să vedem mai multă nebunie și mai mult narcisism"

a Scris de adrian zia
"Clovnul portocaliu a primit un șut în fund de la America". Tudor Chirilă avertizează după eșecul lui Trump în alegeri: "S-ar putea să vedem mai multă nebunie și mai mult narcisism"
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Artistul Tudor Chirilă a reacționat acid în spațiul public miercuri, 4 noiembrie, în urma scrutinului parlamentar la jumătatea mandatului din Statele Unite, exprimându-și satisfacția față de pierderea majorității de către republicani. Cântărețul și actorul român consideră că rezultatul votului reprezintă o sancțiune drastică aplicată direct de electoratul american modului în care a fost condusă țara în ultimii ani.

Sursa: Ziare

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