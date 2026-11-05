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Politică

Clujul, ignorat de premier! Niciun secretar de stat clujean în prima rundă de numiri făcută de Luca Niculescu

s Scris de sergiu vlăgea
Clujul, ignorat de premier! Niciun secretar de stat clujean în prima rundă de numiri făcută de Luca Niculescu
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Premierul Luca Niculescu a numit nouă secretari de stat în șapte ministere, însă niciunul nu este din Cluj și niciunul din aceștia nu provine nici măcar dintr-un județ al Transilvaniei.

Sursa: Ziua De Cluj

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