„Coaliția de Voință” dă startul primelor exerciții militare în Polonia, pentru o posibilă misiune în Ucraina după război

Luni a început primul exercițiu militar al „Coaliției de Voință”, la care participă aproximativ 2.800 de soldați din 11 țări. Acesta se desfășoară în Polonia și simulează desfășurarea unei forțe multinaționale care ar putea contribui la menținerea păcii în Ucraina după încheierea războiului.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗