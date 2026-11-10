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Politică

Colonelul Douglas Macgregor: "CIA și-a vârât coada în acest amplu vîrtej al schimbărilor din Europa ca sa preîntâmpine caderea guvernelor globaliste"

e Scris de e-politic ro
Colonelul Douglas Macgregor: "CIA și-a vârât coada în acest amplu vîrtej al schimbărilor din Europa ca sa preîntâmpine caderea guvernelor globaliste"
Aosom
Se pregatește o rasturnare revoluționara a guvernelor in toata Europa, dar CIA este profund implicata pentru a impiedica schimbarile de regimuri globa

Sursa: Ziuanews.ro

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