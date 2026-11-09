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Politică

Comasarea orașelor mici și reclasificarea în comune: Reforma administrativă ar putea elimina 18.000 de aleși locali

o Scris de oleg ghilas(
Comasarea orașelor mici și reclasificarea în comune: Reforma administrativă ar putea elimina 18.000 de aleși locali
Aosom
Comasarea comunelor sub 3.000 de locuitori și desființarea posturilor de primari și consilieri, care s-ar reduce semnificativ, sunt câteva dintre efectele reformei administrativ-teritoriale promovate de PSD. De asemenea, în cazul localităților comasate, românii vor beneficia de o perioadă de tranziție pentru schimbarea buletinelor.

Sursa: Monitorul Cluj

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