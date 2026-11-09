Comasarea orașelor mici și reclasificarea în comune: Reforma administrativă ar putea elimina 18.000 de aleși locali

Comasarea comunelor sub 3.000 de locuitori și desființarea posturilor de primari și consilieri, care s-ar reduce semnificativ, sunt câteva dintre efectele reformei administrativ-teritoriale promovate de PSD. De asemenea, în cazul localităților comasate, românii vor beneficia de o perioadă de tranziție pentru schimbarea buletinelor.

Sursa: Monitorul Cluj Citește mai departe la sursa originală ↗