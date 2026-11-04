Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a finalizat analiza cazului lectorului univ. dr. Ionuț-Alexandru Toader și a hotărât destituirea acestuia din funcția didactică sau de cercetare. Decizia poate fi contestată de persoana vizată în termen de 30 de zile. Comisia de Etică a constatat că lectorul univ. dr. Ionuț-Alexandru Toader, […] The post Comisia de Etică a UAIC a hotărât destituirea din funcția didactică a lectorului univ. dr. Ionuț-Alexandru Toader first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗