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Comisia de Etică a UAIC a hotărât destituirea din funcția didactică a lectorului univ. dr. Ionuț-Alexandru Toader

s Scris de suceava news online
Comisia de Etică a UAIC a hotărât destituirea din funcția didactică a lectorului univ. dr. Ionuț-Alexandru Toader
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Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a finalizat analiza cazului lectorului univ. dr. Ionuț-Alexandru Toader și a hotărât destituirea acestuia din funcția didactică sau de cercetare. Decizia poate fi contestată de persoana vizată în termen de 30 de zile. Comisia de Etică a constatat că lectorul univ. dr. Ionuț-Alexandru Toader, […] The post Comisia de Etică a UAIC a hotărât destituirea din funcția didactică a lectorului univ. dr. Ionuț-Alexandru Toader first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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