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Politică

Comisia de la Veneția solicită o reuniune pentru „amendamentul Fritz”. Precizările Ministerului Justiției

n Scris de narcis ghiurca
Comisia de la Veneția solicită o reuniune pentru „amendamentul Fritz”. Precizările Ministerului Justiției
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Ministerul Justiției a transmis miercuri, 4 noiembrie, că vizita delegației Comisiei de la Veneția în România are loc în contextul pregătirii unui aviz privind compatibilitatea prevederilor tranzitorii din Legea integrității (Legea ANI) cu standardele europene și internaționale.

Sursa: Adevarul

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