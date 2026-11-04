Comisia de la Veneția vrea să discute direct cu autoritățile române despre „amendamentul Fritz” la legea integrității

Comisia de la Veneția urmează să se pronunțe asupra „amendamentului Fritz” al legii integrității până la finalul anului, dar înainte de a lua o decizie în decembrie a solicitat organizarea unor reuniuni cu autorități de la București. Ministrul Justiției anunță că întâlnirile vor avea loc în sesiuni separate cu reprezentanții majorității parlamentare și cu cei ai opoziției și includ discuții cu Administrația Prezidențială, Curtea Constituțională, Înalta Curte ...

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