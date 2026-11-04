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Politică

Comisia Europeană anunță calendarul extinderii UE: Moldova, negocieri încheiate în 2028, Albania în 2027

v Scris de vlad dobrea
Comisia Europeană anunță calendarul extinderii UE: Moldova, negocieri încheiate în 2028, Albania în 2027
Aosom
Comisia Europeană a adoptat miercuri pachetul anual privind extinderea Uniunii Europene, care evaluează progresele înregistrate în ultimul an de ţările candidate şi stabileşte priorităţile de reformă pentru perioada următoare.

Sursa: Stirile Pro.tv

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