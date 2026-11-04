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Politică

Comisia Europeană laudă progresele făcute de Republica Moldova, în procesul de aderare la UE: „2028 - obiectiv realizabil” (raport)

a Scris de andrei itu
Comisia Europeană laudă progresele făcute de Republica Moldova, în procesul de aderare la UE: „2028 - obiectiv realizabil” (raport)
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Pachetul anual privind extinderea UE a fost adoptat de Comisia Europeană.

Sursa: Dcnews

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