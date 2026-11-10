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Politică

Comisia Europeană salută eliminarea pragului de 150 de euro de la IOSS în scopuri de TVA

a Scris de andreea năstase
Comisia Europeană salută eliminarea pragului de 150 de euro de la IOSS în scopuri de TVA
Aosom
Comisia Europeană salută abordarea generală adoptată luni de statele membre ale UE prin care se elimină pragul de 150 euro de la ghişeul unic pentru importuri (IOSS) în scopuri de TVA

Sursa: Stiri Pe Surse

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