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Politică

Comunitatea de informații a SUA poate fi aruncată la gunoi

e Scris de e-politic ro
Comunitatea de informații a SUA poate fi aruncată la gunoi
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În august 2020, Brian Hook, reprezentantul special pentru Iran in primul mandat al lui Trump, a fost forțat sa demisioneze. Strategia „pre

Sursa: Ziuanews.ro

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