 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Concediere colectivă la STB: 1700 de posturi sunt desființate astăzi, anunță Remus Borza. Șoferii aflați în concediu medical, găsiți pe autocarele de turism

r Scris de roxana neagu
Concediere colectivă la STB: 1700 de posturi sunt desființate astăzi, anunță Remus Borza. Șoferii aflați în concediu medical, găsiți pe autocarele de turism
Aosom
Remus Borza anunță o concediere colectivă la STB, dar și ce probleme majore a găsit în companie.

Sursa: Dcnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech