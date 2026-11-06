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Politică

Condamnat la 200 de ani de închisoare pentru uciderea a 190 de copii: Și-a convins adepții să se mute în pădure și să țină post până la moarte ca să ajungă în Rai

e Scris de e-politic ro
Condamnat la 200 de ani de închisoare pentru uciderea a 190 de copii: Și-a convins adepții să se mute în pădure și să țină post până la moarte ca să ajungă în Rai
Aosom
Liderul unui cult religios din Kenya, Paul Mackenzie, a fost condamnat la 200 de ani de inchisoare pentru moartea a 190 de copii și a unui adult, dupa

Sursa: Ziuanews.ro

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