Condiția anunțată la București de Ursula von der Leyen înainte de orice „discuție serioasă” cu Rusia privind securitatea Europei

Instituirea unui armistițiu în Ucraina este esențială înaintea oricărei „discuții serioase” pe tema securității europene, a declarat luni, la București, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în contextul în care unul dintre emisarii lui Donald Trump a cerut discuții „directe” între Europa și Rusia.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗