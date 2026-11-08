Weekend relaxant pentru o parte a liberalilor sibieni, care au lăsat pentru câteva ore activitatea politică deoparte și au urcat în Munții Cindrel, la Căsuța MGS. Imaginile publicate pe pagina liberalilor sibieni îi surprind, între alții, pe deputata Raluca Turcan, președinta organizației județene, Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu și a organizației municipale, vicepreședintele […] The post Conducerea liberalilor sibieni a trecut la bocancii de munte. Drumeție de toamnă la Căsuța MGS appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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