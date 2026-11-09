Războiul din PNL continuă cu un nou ultimatum dat de conducerea partidului puciștilor anti-Bolojan. Biroul Politic Național (BPN) a luat mai multe decizii, în ședința de duminică. Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a transmis luni un mesaj pe Facebook: „Vă prezint câteva dintre cele mai importante decizii luate ieri de conducerea PNL. Reprofesionalizarea partidului. [...] The post Conducerea PNL, un nou ultimatum pentru puciștii anti-Bolojan. Sighiartău: „Să-și retragă în 10 zile contestațiile din instanță și să-și clarifice drumul politic” first appeared on Secunda Tv.

Sursa: Secunda Tv Citește mai departe la sursa originală ↗