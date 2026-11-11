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Politică

Congresul SUA a blocat inițiativa de punere sub acuzare a șefului Pentagonului / Reacția lui Donald Trump

d Scris de daniel mihai dragomir
Congresul SUA a blocat inițiativa de punere sub acuzare a șefului Pentagonului / Reacția lui Donald Trump
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Camera Reprezentanților din SUA a respins inițiativa de punere sub acuzare a secretarului Apărării, Pete Hegseth, trimitând rezoluția la o comisie.

Sursa: Stiri Pe Surse

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