Congresul SUA a blocat procedura de punerea sub acuzare împotriva lui Pete Hegseth. Trump, despre demersul republicanului Thomas Massie: „A eșuat lamentabil” (Gândul)
Sursa: Ziar.comCitește mai departe la sursa originală
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