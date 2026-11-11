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Politică

Congresul SUA a blocat procedura de punerea sub acuzare împotriva lui Pete Hegseth. Trump, despre demersul republicanului Thomas Massie: „A eșuat lamentabil” (Gândul)

z Scris de ziar com copyright directway
Congresul SUA a blocat procedura de punerea sub acuzare împotriva lui Pete Hegseth. Trump, despre demersul republicanului Thomas Massie: „A eșuat lamentabil” (Gândul)
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Camera Reprezentanților a blocat, pentru moment, demersul de punere sub acuzare a secretarului (…)

Sursa: Ziar.com

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