Congresul SUA se pregătește pentru o confruntare cu Elon Musk. Întrebarea fundamentală la care congresmenii democrați spun că vor să obțină un răspuns de la miliardar

Elon Musk nu s-a aflat în 3 noiembrie pe buletinul de vot, dar are multe de pierdut în urma victoriilor categorice obținute de democrați la alegerile din Statele Unite, atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat. Acest lucru s-a resimțit cel mai mult tocmai în Texas, statul în care se află sediile centrale ale …

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