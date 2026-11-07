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Politică

Consilieri locali declarați „săraci lipiți”, deși primeau indemnizații. Ce a descoperit Curtea de Conturi într-o primărie din Iași

a Scris de andreea tobias
Consilieri locali declarați „săraci lipiți”, deși primeau indemnizații. Ce a descoperit Curtea de Conturi într-o primărie din Iași
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Primăria Sirețel din județul Iași a cerut instanței să transforme în muncă în folosul comunității amenzile a doi consilieri locali, despre care a scris că nu au niciun venit, deși aceștia încasau indemnizații. Cazul apare într-un raport al Curții de Conturi care descrie 29 de nereguli.

Sursa: Mediafax Ro

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