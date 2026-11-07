Consilieri locali declarați „săraci lipiți”, deși primeau indemnizații. Ce a descoperit Curtea de Conturi într-o primărie din Iași

Primăria Sirețel din județul Iași a cerut instanței să transforme în muncă în folosul comunității amenzile a doi consilieri locali, despre care a scris că nu au niciun venit, deși aceștia încasau indemnizații. Cazul apare într-un raport al Curții de Conturi care descrie 29 de nereguli.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗