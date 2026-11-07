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Politică

Consilieri locali declarați „săraci lipiți”, deși primeau indemnizații, la Iași

a Scris de antonius magerescu
Consilieri locali declarați „săraci lipiți”, deși primeau indemnizații, la Iași
Aosom
Un control al Curții de Conturi la Primăria comunei Sirețel, județul Iași, a scos la iveală mai multe probleme în administrarea amenzilor și a banilor publici. Printre situațiile semnalate se află și cazul a doi consilieri locali pe care administrația i-a prezentat în fața instanței drept persoane fără venituri, deși aceștia încasau indemnizații pentru activitatea […]

Sursa: Gandul

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