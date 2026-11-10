„Consiliul pentru Pace” al lui Trump critică ajutorul „insuficient” al Israelului în urma inundațiilor din Gaza

Organizația „Consiliul pentru pace” (Board of Peace), condusă de președintele Trump, a acuzat guvernul israelian de un răspuns „insuficient” la inundațiile mortale care au lovit Fâșia Gaza. Într-o declarație rară, grupul a solicitat Israelului „să acționeze imediat pentru a autoriza și facilita intrarea tuturor proviziilor necesare pentru iarnă și a ajutoarelor umanitare”, scrie The Times.

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