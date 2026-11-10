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Politică

„Consiliul pentru Pace” al lui Trump critică ajutorul „insuficient” al Israelului în urma inundațiilor din Gaza

b Scris de bogdan enache
„Consiliul pentru Pace” al lui Trump critică ajutorul „insuficient” al Israelului în urma inundațiilor din Gaza
Aosom
Organizația „Consiliul pentru pace” (Board of Peace), condusă de președintele Trump, a acuzat guvernul israelian de un răspuns „insuficient” la inundațiile mortale care au lovit Fâșia Gaza. Într-o declarație rară, grupul a solicitat Israelului „să acționeze imediat pentru a autoriza și facilita intrarea tuturor proviziilor necesare pentru iarnă și a ajutoarelor umanitare”, scrie The Times.

Sursa: Digi24

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