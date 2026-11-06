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Politică

Construcția Arcului de Triumf propus de Donald Trump, oprită de instanță

f Scris de florin toader
Construcția Arcului de Triumf propus de Donald Trump, oprită de instanță
Aosom
Un judecător federal a blocat temporar construcția Arcului de Triumf al lui Donald Trump din Washington, după un vot controversat și proteste ale veteranilor americani. The post Construcția Arcului de Triumf propus de Donald Trump, oprită de instanță appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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