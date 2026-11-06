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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Contractul prenupțial în România. Ce este, când se poate încheia și de ce ai nevoie de el dacă te căsătorești

g Scris de georgiana ioniță
Contractul prenupțial în România. Ce este, când se poate încheia și de ce ai nevoie de el dacă te căsătorești
Aosom
Ce este convenția matrimonială, ce regimuri pot alege soții, când se semnează la notar, cât costă și dacă poate fi schimbată după căsătorie.

Sursa: Stirile Pro.tv

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