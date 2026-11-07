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Politică

Controversă după ce fiului şahului a primit, în Germania, un premiu destinat poporului iranian

v Scris de viorela marin
Controversă după ce fiului şahului a primit, în Germania, un premiu destinat poporului iranian
Aosom
Fiul şahului detronat al Iranului, Reza Pahlavi, a primit sâmbătă la Frankfurt, în Germania, un premiu pentru libertate în cadrul unei ceremonii controversate, criticii săi considerându-l nelegitim pentru a primi această recompensă destinată poporului iranian, transmit agențiile France Presse și Agerpres. Mii de susţinători şi-au demonstrat totuşi sprijinul pentru Reza Pahlavi pe străzile din Frankfurt …

Sursa: Hotnews

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