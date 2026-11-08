 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Controversă uriașă la mitingul pentru Călin Georgescu: Vin și reprezentanții partidului care a acuzat românii că „jefuiesc” Germania

f Scris de florin pușcaș
Controversă uriașă la mitingul pentru Călin Georgescu: Vin și reprezentanții partidului care a acuzat românii că „jefuiesc” Germania
Aosom
Mai mulți lideri și reprezentanți ai unor formațiuni politice naționaliste, conservatoare și de extremă dreapta din Europa sunt așteptați la București, în weekendul 14-15 noiembrie

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech