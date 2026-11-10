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Politică

Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă, fructe și legume, în Bulgaria. Mai mulți protestatari i-au cerut să părăsească țara: "Vrem pace, nu război" - VIDEO

d Scris de doinița manic
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă, fructe și legume, în Bulgaria. Mai mulți protestatari i-au cerut să părăsească țara: "Vrem pace, nu război" - VIDEO
Aosom
Convoiul Ursulei von der Leyen a fost atacat cu ouă în Bulgara, de către mai mulți protestatari.

Sursa: Dcnews

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