 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

COOPERARE. România și Ungaria pregătesc un nou program european! Satu Mare, în centrul discuțiilor pentru perioada 2028–2034

f Scris de florin dura
COOPERARE. România și Ungaria pregătesc un nou program european! Satu Mare, în centrul discuțiilor pentru perioada 2028–2034
Aosom
Consiliul Județean Satu Mare a găzduit un atelier de lucru dedicat viitorului cooperării transfrontaliere, cu accent pe transport, sănătate, educație și dezvoltare economicăViitorul colaborării dintre România și Ungaria și oportunitățile de dezvoltare ale comunităților de pe ambele părți ale granițe...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech