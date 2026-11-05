COOPERARE. România și Ungaria pregătesc un nou program european! Satu Mare, în centrul discuțiilor pentru perioada 2028–2034

Consiliul Județean Satu Mare a găzduit un atelier de lucru dedicat viitorului cooperării transfrontaliere, cu accent pe transport, sănătate, educație și dezvoltare economicăViitorul colaborării dintre România și Ungaria și oportunitățile de dezvoltare ale comunităților de pe ambele părți ale granițe...

Sursa: Gazeta De Nord Vest Citește mai departe la sursa originală ↗